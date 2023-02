Challenge La Meuse: de belles performances et du beau monde pour la deuxième manche à Plombières!

Malgré cette météo capricieuse cela n’a pas empêché les plus motivés à venir se tester sur les deux différentes courses que proposait l’organisation. C’est à 13h précise que les participants du 4,7km se sont élancés. Une course qui aura vu la victoire de Bas Debets dans un temps de 18 minutes et 31 secondes. Du côté féminin, on notera le beau succès d’Aurore Boclinville, qui a terminé ce parcours en 28 minutes et 32 secondes.

C’est une heure plus tard, à 14h, que la course de 10,2 kilomètres a débuté. Stéphane Koninckx s’est rapidement isolé en tête. Au terme d’un véritable one-man-show, il s’est imposé dans un temps rapide de 34 minutes et 16 secondes sur un parcours exigeant et casse-pattes. Chez les féminines, c’est Marie Coosemans qui a réussi à aller chercher la première place. Cette athlète affiliée au club de Spa s’est imposée dans un temps stratosphérique de 39 minutes et 34 secondes.