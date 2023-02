Un concert méditatif à Néchin au profit de «Warriors Against Cancer»

Pour la troisième fois, Jessies Dillies, de Bohdi Mana, organise un concert méditatif au profit de l’association Warrior against cancer. Pour l’occasion, trois artistes françaises, musiciennes et chanteuses, s’associent pour un événement caritatif et solidaire, un voyage sonore. « Elles viennent chacune avec leur répertoire et improvisent les unes avec les autres. C’est un beau projet parce qu’il y a une grande mixité. Il y a tellement un esprit méditatif dans le concert que quand les gens repartent, tout le monde est sur un petit nuage, tout le monde est rempli d’amour. C’est vraiment vivre l’instant présent parce que, quelque part, on ne sait pas ce qu’il va se passer. C’est laisser le champ libre à toutes les possibilités », souligne l’organisatrice.

C’est donc une autre façon de vivre la musique… pour la bonne cause ! Le 11 mars prochain, à 20h20, l’église Saint-Amand de Néchin accueillera l’événement pour lequel les bénéfices seront reversés à l’association « Warriors Against Cancer ». « Comme on l’organise au mois de mars, on veut vraiment mettre à l’honneur la femme », conclut l’organisatrice.