Pour la énième fois, ce jeudi 9 février, le train de 7h14 en direction de Tubize est arrivé avec plus de quinze minutes de retard en gare de Tubize. Une situation qu’Amaury et les autres utilisateurs ne connaissent que trop bien. « Impossible de monter dans le train tellement il était rempli. Et la contrôleuse qui ose nous dire que c’était soit un train réduit soit pas de train du tout », nous explique Amaury. Et il n’est pas le seul à être à bout. Maxine, une autre navetteuse est également complètement scandalisée par la situation sur la ligne qui relie Tubize à Bruxelles : « Il n’y avait plus de place, même plus moyen de rentrer dans le train tellement il était rempli. Je me suis retrouvée avec plus de 300 personnes à attendre le train suivant », s’indigne la jeune femme.

Ce 9 février, de nombreux passagers sont restés sur le quai. - A.J.