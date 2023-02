P3A | Le coach de Thisnes Pierre Longueville victime d’un malaise et évacué en hélicoptère au MontLégia: «Il était conscient et cohérent à son départ»

« Il s’est effondré alors qu’il était en train de donner une consigne et qu’il ne restait que deux minutes. On menait 0-2 lors d’un match géré du début à la fin mais c’est anecdotique pour le moment. On n’en sait pas beaucoup plus, je suis en route pour aller le voir à l’hôpital au MontLégia où il a été transporté en ambulance, mais il était conscient, il parlait et était cohérent avant de partir. On peut dire merci à Bastien Hougardy, François Rosmeulen, Karim Ghafghaf et Redwan H’Mamou qui sont intervenus directement. Il nous a fait une grosse frayeur », précisait le T2 thisnois Jérôme Remacle.

« Pierre a d’abord été pris en charge par des médecins urgentistes dans l’ambulance puis est ressorti après quelques minutes pour partir en hélicoptère. À ce moment-là, il semblait aller mieux. On lui a demandé s’il savait où on était a répondu « Oui on est à Lensois, on gagne 0-2, bravo les gars », ce qui semble rassurant. Un immense merci à Karim qui est intervenu directement alors qu’on était un peu en panique. Je vais aller suivre une formation pour savoir comment réagir en pareille circonstance », glissait le président Medhy Nossin.