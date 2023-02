Le retour de la Traversée hivernale de la Meuse à Huy dimanche: ils seront 150 à nager dans une eau inférieure à 10 degrés

Dans moins d’une semaine aura lieu la 54e édition de la traditionnelle Traversée hivernale de la Meuse à Huy. La traversée du 19 février se déroulera une nouvelle fois entre les quais d’Arona et de Compiègne entre 10h15 et 13h00. Cette année, ce sont près de 150 nageurs qui plongeront dans une eau inférieure à 10ºc. Venus d’un peu partout en Europe, ces sportifs sont entraînés à plonger et nager en eau froide sans combinaison thermique. À noter que seuls les nageurs et nageuses faisant partie d’un club et ayant reçu une attestation médicale pourront concourir.

Le jour de la compétition, deux styles de nage seront au programme : la brasse et la nage libre. Des disciplines réparties dans différentes courses, dont le relais mixte (présent depuis la 50e édition et qui voit se succéder hommes et femmes dans des équipes de 4).

Il n’existe que deux clubs de natation en eau froide en Wallonie, celui de Huy et celui de Theux, et la plupart des participants proviendront donc de Flandre, où la pratique de cette discipline est beaucoup plus répandue qu’en Wallonie.