Le 14 février prochain, la FGTB Centre appelle à une grande action provinciale au départ de La Louvière. Vous protesterez contre la flambée des prix de l’énergie et le pouvoir d’achat. Pourtant les coûts énergétiques ont un peu baissé.

Les prix commencent à baisser en effet, mais restent élevés, et le gouvernement freine cette tendance à la diminution. On s’est battu afin que la TVA soit maintenue à 6 %, mais maintenant ils vont augmenter les accises avec un effet négatif sur la diminution des prix. On nous prend d’une main ce que l’on donne de l’autre. Même s’il est vrai que ce mécanisme d’accises aura moins d’effet sur le portefeuille que de remettre la TVA à 21 %. Mais rappelons que ce sont des produits de première nécessité, qu’on a besoin de se chauffer comme de se nourrir. En outre, signalons que même avec un taux réduit de 6 %, l’État a engrangé avec la flambée des prix du gaz et de l’électricité des recettes bien plus élevées que si les prix étaient restés au même niveau bas qu’avant la guerre en Ukraine. Et puis, si les prix du gaz et du mazout de chauffage baissent, la diminution du coût de l’électricité est, elle, moins nette.