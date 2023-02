Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le bâtiment abritant l’actuelle Brasserie du Damier est à vendre : une étape importante dans la vie de Marie-Laure Faignard et de Bernard Garin, les tenanciers de ce restaurant bien connu dans la région du Centre. « Cette fois, nous devons le faire. Nous sommes à l’âge de la pension et d’en profiter un peu. C’est un peu comme si nous vendions notre bébé, mais voilà. Nous vendons le bâtiment. L’acquéreur choisira donc de continuer dans la restauration ou non . Ce n’est pas la crise qui nous incite à prendre cette décision mais le fait que nous avons atteint l’âge du repos et que nous n’avons plus de personnel », lâche d’emblée Marie-Laure.