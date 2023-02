Grave accident de Pierre Palmade: une enquête pour homicide involontaire ouverte après que la femme enceinte a perdu son bébé, voici ce que disent la loi et la jurisprudence pour la mort d’un fœtus en France

Ces éléments ont convaincu le procureur d’ouvrir une enquête pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l’emprise de produits stupéfiants. Un délit passible de 10 ans de prison. D’après Le Parisien, le procureur a en effet considéré que le fœtus était viable et a ordonné une autopsie pour déterminer si le bébé a respiré ou pas.

Lire aussi Grave accident de Pierre Palmade: son domicile a été perquisitionné

«Après l'usage de faux qu'on sait pas être faux, l'homicide involontaire d'enfant à naître. Le parquet ne recrute plus de juristes?», feint de s’interroger Maître Eolas sur Twitter. «L’homicide involontaire pour mort du fœtus? J’ai dû louper un truc depuis mes études…», glisse «LordPuppyLawyer», un autre avocat.

La jurisprudence en France est limpide sur ce sujet délicat. L’article 221-6 du code pénal définit un homicide involontaire comme le fait «de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui». Mais dans le cas qui intéresse ici, le bébé n’était pas né: il n’avait donc pas le statut de personne. En terme de droit pur, le fœtus n’est pas mort... puisqu’il n’était pas né.

Le fœtus différent de l'enfant né vivant

Dans un arrêt rendu en 2001, la Cour de Cassation a rejeté un pourvoi dans une affaire similaire. Un automobiliste avait blessé une femme enceinte de 6 mois qui avait elle-aussi perdu son bébé suite au choc. Se fondant sur «une interprétation stricte de la loi pénale», les juges s’étaient opposés «à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus».

Lire aussi Pierre Palmade testé positif à la cocaïne après son accident, un proche des victimes réagit: «C’est honteux!»

Dans un autre arrêt en 2018 portant sur le décès d’un fœtus à l’hôpital, la Cour de Cassation va plus loin. «Si le fœtus est un être humain dont la loi garantit le respect dès le commencement de son développement, c'est dans le cadre de textes particuliers sur l'embryon et le fœtus mais en l'état actuel de notre droit, que les juridictions ont l'obligation d'appliquer, le fœtus n'est pas tenu pour un sujet de droit à part entière au même titre que l'enfant né vivant», écrit la cour.

C’est pour cette raison que le procureur a demandé une autopsie: si le fœtus a respiré, il pourrait être considéré comme étant né. Mais ce point donnera probablement lieu à un débat d’experts. Est-ce que cela signifie que Pierre Palmade ne risque rien? Évidemment que non. L’humoriste, si les faits tels que décrits par le procureur se confirment, sera sans doute poursuivi pour les blessures involontaires, voire davantage si l’état de santé des victimes devaient se dégrader.

Un précédant «philosophique»

Autre cas de figure possible, Pierre Palmade et son avocat peuvent faire le choix de ne pas invoquer la jurisprudence. En janvier 2012, un automobiliste avait perdu le contrôle de sa voiture et avait fauché une femme enceinte de six mois et demi. Elle avait subi de nombreuses blessures et avait perdu son fœtus. L’automobiliste avait été condamné en 2014 à trois ans de prison avec sursis pour homicide involontaire, la défense ayant choisi de ne pas faire jouer la jurisprudence.

«Le droit, c'est aussi traiter les humains, ce n'est pas que l'application des textes», avait déclaré sa défense, expliquant avoir fait un «choix philosophique», afin que l’automobiliste qui éprouvait un fort sentiment de culpabilité puisse tourner la page et que la victime puisse «faire son deuil».

Le substitut du procureur avait cependant jugé cette décision contraire au droit et avait fait appel. La cour d’appel de Pau lui avait donné raison en 2015 en estimant qu’il n’était pas «juridiquement possible d’entrer en voie de condamnation» contre l’automobiliste pour les faits d’homicide involontaire, comme le rapporte VDN.