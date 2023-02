Arrêté dans un bar de Bastogne samedi, ce SDF a déjà 290 faits de grivèlerie à son actif!

Une fois au poste, les policiers ont prévenu le parquet. Cet homme n’est pas tout à fait un inconnu. Il a 290 faits de grivèlerie à son actif. Voici deux jours à peine, il sortait de la prison de Lille, en France, où il avait été incarcéré pour le même type de faits.

Il a été privé de liberté d’autant plus qu’il fait l’objet de six ordonnances de capture, dont 5 en Flandre et une à Mons. Il ne s’était pas présenté devant le tribunal quand il avait été cité pour des faits de grivèlerie et avait été condamné par défaut. « La grivèlerie, rappelle la substitute Pascale Robert du parquet du Luxembourg est proche de l’escroquerie. Le code pénal prévoit des amendes jusqu’à 1 500 € et des peines jusqu’à 3 mois de prison. »