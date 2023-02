«Cauchemar en cuisine»: avis aux restaurateurs belges, vous pouvez encore tenter de participer à l’émission!

Ce lundi 13 février, Philippe Etchebest et sa personnalité imposante font leur retour sur nos écrans avec le lancement de la saison 11 de « Cauchemar en cuisine ». Depuis plus d’une décennie, le chef arpente la France, venant à l’aide de petits restaurants en souffrance, afin de les redresser. Un travail fastidieux et répétitif, mais toujours surprenant, si on en croit les propos du chef, qui n’est jamais radin avec les anecdotes de tournage croustillantes. Le mois dernier, c’est face aux caméras de Brut qu’il a raconté sa pire découverte de tournage. « J’étais rentré dans une cour. C’était une espèce de dépotoir innommable avec des pigeons morts. (…) C’était affreux, c’était violent » a-t-il confié, évoquant un établissement visité en 2012, tenu par un certain Kevin.

Pour la prochaine saison, la production de « Cauchemar en cuisine » semble vouloir se diversifier, puisqu’elle devrait partiellement être tournée en Belgique. Depuis quelques mois, les équipes sont à la recherche de restaurants belges en difficulté, qui seraient intéressés par le concept, et prêt à accueillir les équipes de l’émission, et surtout, à recevoir les conseils du chef. Pour participer au casting, vous pouvez contacter la production par mail, à l’adresse castingcauchemar@m6.fr, ou par téléphone, au +33670173514. Niveau date, les tournages auront lieu dans le courant de l’année, mais devraient rester reste flexible, pour s’adapter aux besoins des restaurateurs. Bonne chance !