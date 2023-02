P1 | Le Rœulx en prend cinq à Flénu, Rizzo fustige un juge de ligne: «Notre adversaire jouait à 12!»

Flénu 5

Le Roeulx 0

Les buts : 12e A. Belasfar, 43e Gilson, 56e Cammisuli, 73e et 90e S. Belasfar. Flénu : Delwarte, Demol, Cammisuli, Celsy, François, Lanza, Dei-Gobbi, Tanche, Arena, A. Belasfar, Gilson. Le Roeulx : Montanari, Gondry, Chebaïki, Fragapane, Iuliano, Marra, Romani, Cleves, Dinatale, Attardo, Zammuto, Cartes jaunes : Iuliano, A. Belasfar, La Verde, Attardo. Carte rouge : 67e La Verde. Arbitre : M. Bughin.

Pierrot Rizzo était assez furieux, ce dimanche, après la défaite des siens à Flénu. Mais il en voulait à une personne en particulier. « La complication n’est pas venue de mon équipe », lançait-il avant de s’expliquer : « Je n’aime pas me plaindre du niveau arbitral mais il y a un minimum. Ce dimanche, Flénu a joué à 12 ! Je ne parle pas de l’arbitre central mais du juge de ligne principal. Il a vraiment été à la base de notre défaite, avec un hors-jeu flagrant non signalé sur le 1-0. On était alors bien dans notre match, prestant un bon premier quart d’heure, avec cet objectif de garder le zéro le plus longtemps possible. Mais ce premier but a mis notre adversaire sur du velours. Aussi, le fameux juge de ligne a été à l’origine de l’exclusion de La Verde alors que c’est lui-même qui venait agresser mon joueur. »

Finalement, c’est sur un 5-0 bien tassé que les Rhodiens sont repartis de Flénu. « Le score est un peu forcé. Pour moi, on était même mieux que Flénu en première mi-temps. On prend le deuxième but sur une remise en retrait trop molle juste avant la pause. Mes joueurs n’ont cependant rien lâché et ont joué le jeu jusqu’au bout, ce qui explique que les goals se sont un peu enchaînés sur la fin. Mes joueurs se sont bien débrouillés et ont livré une belle prestation collective. Chapeau aussi à Flénu qui a une belle équipe et nous a réservé un très bel accueil. »