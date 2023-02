«Viking Wolf» sur Netflix: c’est quoi ce film d’horreur qui perturbe les internautes?

Quelques semaines après « Troll », une nouvelle production norvégienne connaît un joli succès sur Netflix ! Durant sa première semaine, « Viking Wolf » a réussi à se hisser dans le top 10 de la plateforme, dans près de 90 pays, rassemblant déjà plus de 28 millions d’heures de visionnage. Un score impressionnant pour ce thriller horrifique, qui raconte l’histoire de Thale, une adolescente qui vient d’emménager dans une nouvelle ville, où sa mère a trouvé un nouveau boulot dans la police locale. Lors d’une soirée, elle assiste à un meurtre sauvage, avant d’être mordue par une créature. Elle devient alors la proie de visions et de désirs étranges.

Vous l’aurez bien compris, c’est le mythe du loup-garou que revisite ici le réalisateur, Stig Svendsen, et son coscénariste Espen Aukan, en lui donnant des origines vikings. Pour le reste, il explore des thèmes classiques, comme les romances adolescentes, et le dilemme habituel de la lycanthropie, avec une pointe de gore bien placé… Malgré un accueil plutôt froid de la critique (40 % sur Rotten Tomatoes et 2 sur Allociné), le film a réussi à accrocher les internautes provoquant de vives réactions sur les réseaux sociaux.