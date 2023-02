Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il faut trouver des mesures correctrices pour que la réforme de juillet 2022 soit budgétairement neutre et des nouvelles mesures pour assurer la soutenabilité des pensions à long terme.

Un exercice qui permettra à la Belgique de répondre aux critiques européennes et de demander la libération d’une première tranche des fonds du plan de relance européen (environ 850 millions).

Trois priorités

« Avec tout ce qu’on a pu en dire, je trouve important de montrer le chemin que je veux emprunter », lance la ministre. « Ce que je propose répond à trois priorités : valoriser et mieux soutenir le travail tout en protégeant les plus fragilisés ; protéger les femmes des effets retours négatifs des mesures linéaires ; enfin, le respect de l’accord de gouvernement (plus de solidarité au sein des pensions, plus de convergence entre les régimes et plus de justice sociale avec une attention très forte à l’emploi).