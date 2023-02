Charlotte, jeune Belge, ne s’attendait pas à recevoir huit amendes… le même jour dans sa boîte aux lettres!

Si elle s’était levée du bon pied, le sourire sur le visage de Charlotte s’est vite effacé quand elle a vu que 8 amendes trônaient dans sa boîte aux lettres. Elle a en effet été flashée 8 fois la même semaine, entre le 16 janvier et le 22 janvier, et a tout reçu le même jour. « S’ils envoient toutes les amendes en un jour, vous n’avez pas le temps d’adapter votre comportement au volant », dit-elle.

La jeune Belge partage son désarroi sur Facebook. Elle publie une photo de ses huit amendes avec en commentaire : « On est bien ici en Belgique ».

« J’ai parfois roulé à peine 4 à 8 km plus vite que 50km/h… ok c’est trop, mais je conduisais quand même bien, je peux dire ça ? Je n’ai pas eu le temps d’apprendre de mes erreurs car le même jour les 8 infractions ont été reçues, ajoutant qu’ils demandent gentiment de payer dans les 10 jours maximum… à plus ou moins 60€/l’amende… »