Arquet 1 Nismes 1 Les buts : 37e Vanderreycken (1-0), 55e Nava Fernandes (1-1). Arquet : Gillet, Fischer, Verdel (68e Mpia Massa), Vanderreycken, Pairon, Demoulin (83e Gengler), J. Mathieu, Avci, Nzinga (46e Martin), A. Mathieu, Jonckers. Nismes : Rousseau, Minet, Depotter, Ghazi, Libert, Caliskan (57e B. Fraiture), M. Fraiture, Delporte (79e Yedoh), Horé, Boudin, Nava Fernandes. Cartes jaunes : A. Mathieu, Lamy (staff), Delporte. Cartes rouges : 90e+2 J. Mathieu (2 c.j.), 90e+3 Sulejman (staff), 90e+4 Vanderreycken (2 c.j.). Arbitre : M. Bonanno.

Suite à la défaite de Biesme et malgré le succès de Grand-Leez, l’Arquet empoche la deuxième tranche ce dimanche. On s’en moquait éperdument chez les Vedrinois, accrochés par Nismes et qui rendent à nouveau la première place à Loyers, qu’ils suivent désormais d’un point.