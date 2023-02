Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Tout a commencé par un e-mail, envoyé un peu plus tôt par Peter C. à son ex-femme. Un message dans lequel l’homme de 46 ans, originaire de Lommel, prévenait qu’il allait passer à l’acte et qu’il comptait provoquer un bain de sang lors de la finale qui se déroulait plus tard dans la soirée à Plopsaland à La Panne. Peter C. aurait voulu viser un symbole du pays, comme un match de foot des Diables rouges selon certaines sources, mais il savait que le dispositif de sécurité qui entourait le concours de Miss Belgique était assez light et a donc opté pour cette option.

La dame a prévenu la police locale. Et la menace a directement été prise au sérieux. Car même si Peter C. n’était pas connu des services de police et n’avait pas d’antécédents, l’homme avait un permis de détention pour cinq armes. Et depuis plusieurs semaines, il tenait des propos particuliers, se disait sur écoute, suivi…