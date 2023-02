Grave accident de Pierre Palmade: la rechute de l’acteur, qui renoue avec ses vieux démons

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est sous l’emprise de sa vieille ennemie, la cocaïne, que Pierre Palmade est entré en collision frontale avec une voiture qui arrivait en sens inverse.

L’accident tragique causé par le clown triste a grièvement blessé une femme enceinte qui a perdu son bébé, son frère et un enfant âgé de 6 ans.

Le choc a été très violent, d’après les informations du témoin, relayées par « Le Parisien », la voiture de l’humoriste s’est retrouvée aux trois quarts dans un champ et celle des trois autres passagers, était quant à elle complètement dans le champ.

« J’ai empêché qu’on sorte Monsieur Palmade de sa voiture », explique-t-il. « On ne sait jamais, s’il avait une hémorragie interne… Il avait les yeux ouverts. Il ne parlait pas. Je le secouais pour ne pas qu’il s’endorme. Je l’ai tenu éveillé le plus longtemps possible ».

L’homme a ensuite appelé le secours. Un pompier volontaire qui était présent lors de l’accident, a pris les choses en main en leur décrivant la situation au téléphone.