Séisme en Turquie et en Syrie: 15 Belges sont toujours recherchés, «sur les plus de 280 identifiés sur place»

Alors que le bilan du violent séisme qui a frappé lundi dernier la Turquie et la Syrie s’élève dimanche à 33.179 morts, selon les derniers bilans officiels et que ce chiffre pourrait doublier selon l’ONU, se pose alors, aussi, la question des Belges sur place.

« Sur les plus de 280 Belges identifiés sur place, il n’en reste plus que 15 qui sont injoignables », affirme un porte-parole du SPF Affaires Etrangères. « Ces personnes que nous avons essayé de contacter se sont toutes enregistrées au consulat belge sur place ou sur le site « Travellers Online » du SPF sur base volontaire. Cela signifie que toutes les personnes ne sont pas enregistrées mais aussi que des personnes que l’on croyait sur place ne le sont pas ou plus », nous explique-t-on.