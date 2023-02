Pierre Palmade, drogué, faisait la java depuis 24 h, sa longue histoire avec la cocaïne: «J’ai cru que c’était un médicament, alors que c’était un poison»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Selon diverses sources, Palmade faisait la fête depuis 24h dans sa propriété de Cély-en-Brie, en compagnie de quatre jeunes gens quand il a décidé d’aller chercher à manger dans un supermarché des environs, accompagné de deux de ses compagnons. Au retour, le comédien, qui avait consommé de la cocaïne mais aussi certaines drogues utilisées dans un contexte de « chemsex » (soit du sexe sous influence), a fait une embardée et percuté de face un autre véhicule. Dans celle-ci, une femme enceinte de 7 mois, son beau-frère et le petit garçon de celui-ci âgé de 6 ans. Tous trois ont été très grièvement blessés. La jeune femme a perdu son bébé et sa vie est toujours menacée, son beau-frère serait hors de danger après une lourde opération. Quant au petit garçon, il était toujours en danger de mort dimanche soir.