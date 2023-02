Test – Fire Emblems Engage: une valeur sûre pour 2023 sur Switch

Chez Nintendo, la nouvelle année ne pouvait commencer sans une exclusivité pour sa chère Switch. Console la plus vendue sur l’année 2022, la protégée de la firme japonaise se devait de conserver son attrait auprès des joueurs après les douze derniers mois riches en sorties. Alors pour lancer les hostilités, Nintendo a déballé de ses cartons une valeur sûre avec Fire Emblems. Après « Three Hopes », voici donc « Engage ». Dans ce nouvel opus de la saga à succès, on incarne le Dragon divin Alear, un membre d’une famille royale de dragons révérés en tant que dieux sur le continent d’Elyos. Après un sommeil de 1000 ans, on aura la lourde tâche de rétablir, à l’aide de notre héros et de son armée (de personnages), la paix dans nos contrées. Pour ce faire, il faudra réunir les douze anneaux tout en contrant la volonté maléfique du Dragon déchu Sombron.

Un jeu classique qui se tient Sur le papier, le pitch est finalement assez classique. La trame narrative ne brille pas par son originalité. Nintendo nous offre un scénario classique pour ce genre de jeu. Il n’y a aucune surprise ou de moment inattendu même si on se laisse volontiers embarquer par les enjeux ainsi que l’univers d’Elyos et ses quatre nations. Rien de révolutionnaire donc, mais la mise en forme reste propre puisque Fire Emblems Engage nous gratifie d’une belle direction artistique et de plans diversifiés assez agréables à l’œil (même si certains lui reprochent un aspect visuel finalement moins bon que « Three Hopes » sorti l’an dernier).

Niveau gameplay, là encore, on est dans du pur classique. On a ce que l’on attend d’un JRPG au tour par tour. Il y a bien la mécanique de « Fusion » avec les emblèmes qui offre une maigre nouveauté dans un Fire Emblems mais on ne peut pas parler d’un aspect révolutionnaire. Si les animations d’attaques sont assez jolies au départ, elles seront finalement vite passées car redondantes dans des combats qui traînent parfois en longueur. Inutile de les rallonger inutilement. Bien sûr, les affrontements restent agréables. La stratégie est au cœur de ce « Fire Emblems Engage », lui conférant l’exigence classique de la licence. Pour ce faire pas le choix, il faut se plonger pleinement dans les forces et faiblesses des personnages, des armes et garder en tête les avantages de classes (basées sur un traditionnel système de pierre-feuille-ciseau).