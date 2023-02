Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1 S’il sort du Top 8 dans deux semaines, le Standard va se mettre sous pression

« Mon constat concernant les Rouches ne va guère être différent de la semaine passée. Le Standard pèche trop par irrégularité. Dans cette équipe, il y a des individualités de qualité mais il faut aussi disposer d’un collectif solide. Face à une équipe courtraisienne qui a joué avec ses qualités, les Rouches n’ont jamais trouvé la solution. Dans ce genre de rencontre, tu dois être présent dans les duels, être capable de hausser le rythme et te créer des occasions. On n’a rien vu de tout cela. En balançant des points à gauche et à droite – les voilà donc avec un bilan d’un point sur six après avoir joué le Cercle, où ils ont mené 0-1, et Courtrai –, j’en reviens à dire que le Standard est à sa place au classement avec tous ses hauts et ses bas. C’est indéniable que Ronny Deila effectue de l’excellent travail mais le Standard se trouve maintenant à la veille de deux déplacements compliqués où il ne sera clairement pas favori : à l’Union SG, puis à Anderlecht. Certes, les Liégeois peuvent y aller l’esprit libéré, mais s’ils venaient à sortir du Top 8 à l’issue de ces deux rencontres, ils se retrouveraient à nouveau sous pression… »