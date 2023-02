Rihanna enchaîne ses plus grands succès à la mi-temps du Super Bowl et surprend tous ses fans en faisant une annonce (vidéo)

Le Super Bowl est l’un des rendez-vous les plus importants du sport américain. Il s’agit de l’événement télévisé le plus regardé de l’année aux États-Unis, tant pour la rencontre sportive que pour le spectacle offert à sa mi-temps, dont la chanteuse de la Barbade était la tête d’affiche cette année.

Tout de rouge vêtue et accompagnée de plusieurs dizaines de danseurs, « Riri » a enchaîné ses plus grands succès dans une scénographie tantôt aérienne sur des plateformes en suspension, tantôt au sol sur une scène tout aussi rouge.

« Bitch Better Have my Money », « We Found Love », « Rude Boy », « Work », « Diamonds » et d’autres titres ont résonné pendant près de 13 minutes.