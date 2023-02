Des bancs de brouillard, parfois givrant, peuvent surprendre les automobilistes: prudence sur la route ce matin!

Du brouillard (parfois givrant) s’est formé sur le nord et l’est du pays ; il réduira les visibilités sous 500m et localement moins. Il faudra donc rester prudent car la visibilité pourrait fortement varier d’un endroit à un autre. L’Institut royal météorologique place ainsi plusieurs provinces en alerte, et ce jusqu’à 10h.

En journée, le ciel bleu s’imposera ensuite partout, selon les prévisions de l’IRM. Les maxima se situeront entre 9 et 12ºC sous un vent faible de sud à sud-est. Ce soir et cette nuit, le ciel sera dégagé avant la formation de brouillard, parfois givrant. Le risque semble probablement plus marqué au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima oscilleront entre -2 et 2ºC, sous un vent faible de secteur sud, et plutôt modéré de sud à sud-est en Haute Ardenne.