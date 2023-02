Rihanna cartonne au Super Bowl… enceinte de son deuxième enfant: revivez sa prestation complètement folle (vidéo)

Ce dimanche 12 février, plus de cent millions de fans de foot ont vibré au rythme du 57e Super Bowl, qui opposait, au Stade de l’Université de Phoenix à Glendale (Arizona), les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie. Les premiers ont battu les seconds sur le score serré de 38 à 35. Mais leur victoire a été quasiment éclipsée par… Rihanna, qui a « déchiré » à la mi-temps et n’a pas pu (voulu) cacher qu’elle a à nouveau un petit ventre arrondi. Car oui, c’est confirmé : elle attend un deuxième enfant. Son premier, un petit garçon dont on ignore le prénom, est né le 13 mai dernier.

Hier, c’est plutôt sur la performance de la star qu’on se posait des questions. Juste avant 17h30, heure de Los Angeles, le grand moment est arrivé pour elle, et jusqu’à 17h41 précisément, elle a suspendu le temps. Mais pas seulement… En effet, elle est apparue, toute vêtue de rouge, sur une plate-forme suspendue très en hauteur au-dessus du terrain. C’est sûr, Rihanna n’a pas le vertige ! Et attendez : aux côtés de sa plate-forme, s’en trouvaient d’autres, chargées en danseurs portant, pour leur part, une sorte de combinaison blanche futuriste avec capuche, et de grosses lunettes noires. La vue d’ensemble de ces plates-formes surplombant le terrain et se mouvant verticalement avec celle de Rihanna juste au milieu, c’était… à couper le souffle et émouvant. Créatif, moderne. Regardez !

Après un très léger moment de flottement pendant lequel son micro ne semblait pas branché, l’artiste a attaqué avec un medley composé des rythmés « Where Have You Been » (2011), « Only Girl (In The World, 2010), « We Found Love » (2011). L’espace d’un instant, on a cru au playback, mais rapidement, on a vu que Rihanna chantait vraiment, soutenue, cela étant, par des chœurs pré-enregistrés. Après cela, les plates-formes ont été descendues et, sur la terre ferme, le spectacle, toujours magnifique de par la quantité de ces danseurs immaculés, s’est poursuivi.

On a senti alors Rihanna plus à l’aise, marchant le menton levé comme elle fait si bien, et offrant un intermède purement dansé où – on le répète – elle n’était vraiment pas seule à suer sous une épaisse tenue. Après avoir un peu calmé le jeu, elle a enchaîné avec « Work » (2016), « Wild Thoughts » (2017), « Pour It Up » (2012), « All of the lights » de Kanye West, « Run this Town ». Et en apothéose, elle a sorti l’artillerie lourde, à savoir « Umbrella » et son éternel « Diamonds », servi dans un stade plongé dans le noir et dont chaque spectateur a allumé une petite lumière, créant un ciel d’étoiles ou un parterre de diamants donnant des frissons. Mission accomplie, et réussie pour Rihanna, qui l’a compris et montré en concluant, sous les feux d’artifice.

Durant sa performance, de nombreux internautes ont remarqué qu’elle avait « à nouveau » un petit ventre sous sa combinaison rouge, couleur qu’elle avait délibérément choisie pour faire passer un message. « Est-elle encore enceinte ? » « Je suis sûre qu’elle est encore enceinte. » Des milliers de messages de la sorte ont été bombardés sur les réseaux sociaux. Clairement, la chanteuse n’avait pas l’intention de cacher que, oui, elle attend un second bébé, et d’ailleurs son porte-parole a confirmé la bonne nouvelle quelques minutes après le show. Toutes nos félicitations au papa, et aussi aux Chiefs de Kansas City.