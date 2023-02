Leandro Trossard, Arthur Theate, Timothy Castagne... Notre top 3 et flop 3 des Diables rouges de ce week-end (vidéos)

A quelques jours du retour des compétitions européennes, la cadence des championnats européennes ne s’arrête pas. Les Diables rouges, non plus. Voici ceux qui ont brillé ce week-end mais aussi ceux qui ont plutôt déçu.

1 Premier but pour Trossard avec Arsenal

Vous ne l’avez sûrement pas manqué mais Leandro Trossard a ouvert son compteur but avec les Gunners. L’ancien joueur de Brighton est monté au jeu contre Brentford à la 62ème avant d’ouvrir le score pour les Gunners quelques minutes plus tard. Malheureusement, les Gunners ont été rejoints mais ce but a permis au Diable rouge d’être ovationné par la presse anglaise.