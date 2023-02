Dans les Ardennes, trois guerres en un musée

Il y a les musées soporifiques, ceux dont on ne comprend pas trop le sens et puis, il y a les autres, ceux qui passionnent. Le musée Guerre et Paix en Ardennes fait partie de cette dernière catégorie. Niché dans le petit village de Novion-Porcien, ce grand musée, unique en Europe, se concentre sur trois grands conflits. Pour le visiteur qui pousse la porte de cette structure moderne, inaugurée en 2018, c’est un voyage dans le temps assuré à travers trois guerres qui ont marqué au fer rouge le département des Ardennes : la guerre de 1870, celle de 14-18 et enfin la Seconde Guerre mondiale. Au total, 4 000 m2 d’expositions et plus de 14 000 objets de collection sont à découvrir. L’espace dédié à la guerre de 1870, opposant la France à la Prusse, recèle une riche collection d’uniformes d’époque de l’armée impériale : grenadier, zouave ou encore soldat de la garde personnelle de Napoléon III.

Les couleurs impressionnent et les uniformes font davantage penser à des tenues d’apparat qu’à des vêtements conçus pour combattre. « Il ne faisait pas la guerre avec des tenues pareilles ? », s’étonne Clarice, une jeune visiteuse de 11 ans, en contemplant une vitrine. Casque à pointe ou à Chenille rouge avaient pourtant un rôle bien précis. « Ce sont des éléments de reconnaissance sur le champ de bataille », note Alfred Umhey, régisseur des collections et guide d’un jour, intarissable sur ces guerres. « La guerre de 1870 est la dernière guerre avec une cavalerie. Les soldats étaient entraînés à tirer sur les chevaux. Car l’arme du cavalier, c’est son cheval. Et avec l’augmentation de la puissance de feu, c’était un massacre sur les animaux. Il y avait 70 à 80 % de perte. » Durant la visite, on passe d’une époque à l’autre au fil de décors de guerre saisissant de réalisme. Un parcours chronologique qui plonge le visiteur au cœur de l’enfer des tranchées de la Grande Guerre ou de l’occupation des Ardennes durant la Seconde Guerre mondiale. Le tout richement fourni d’objets, d’armes et de nombreux véhicules de guerre allemands et américains. Chars d’assaut, side-cars ou encore blindés en mettent plein les yeux.