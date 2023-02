John Travolta, Elton John, «Indiana Jones»…: la finale du Super Bowl a livré son lot de publicités et bandes-annonces (vidéos)

Si la prestation de Rihanna était très attendue, les publicités et bandes-annonces diffusées lors de l’événement attirent elle aussi la curiosité des téléspectateurs. L’événement, retransmis par la chaîne Fox, a permis de voir des bandes annonces de gros films à venir, ainsi le troisième opus des « Gardiens de la Galaxie », le 10e « Fast & Furious » et le cinquième « Indiana Jones ». Des images de ces films ont déjà été lâchées il y a quelques jours ou semaines, mais, comme le veut la tradition, on a eu droit, hier, à des versions inédites de ces trailers. Et on a découvert en primeur celui de « The Flash », film de super-héros où Michael Keaton a rendossé l’habit de Batman, qui sortira le 14 juin en Belgique.

Et puis, on a vu, dans des spots publicitaires très créatifs, Bradley Cooper vanter les mérites d’une grosse compagnie de téléphonie, Travolta replonger dans « Grease » pour la même compagnie, Amy Schumer ceux d’un Iphone, Ben Stiller et Steve Martin faire la retape d’un des (deux) colas les plus populaires du monde, et Paul Rudd alias Ant-man faire de même pour une bière, ou Will Ferrell transformé en zombie au volant de la bagnole qu’il est censé faire vendre. Drôles aussi : Brie Larson et Jon Hamm d’un frigo encensant une marque de mayonnaise, Elton John dans une réclame pour des chips, et une poignée de « rockstars », Ozzy Osbourne, Gene Simmons (Kiss) Joan Jett et Billy Idol réunis pour une entreprise de financement.