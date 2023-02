La Garden Party de Comblain-la-Tour, c’est le clap de fin: «C’était une décision très difficile à prendre...»

« Après 10 ans de cette magnifique aventure Garden CLT, nous avons décidé que c’était le bon moment pour en rester là… L’organisation de la Garden nous prenait énormément de temps et d’énergie, nous préférons troquer ce temps contre des moments en famille. La Garden CLT, c’est une aventure humaine hors norme qui a vu passer plus de 23.000 personnes et quelques DJ’s régionaux, nationaux et internationaux dans notre tout petit village en 10 ans ! C’est aussi une famille qui s’est créée avec nos nombreux bénévoles, ils ont été fêtés une dernière fois ce samedi, nous n’oublierons jamais ce qu’ils ont fait pour nous. Merci également à tous les prestataires avec qui nous avons eu le bonheur de travailler. Enfin, nous sommes surtout extrêmement fiers d’avoir pu venir en aide financièrement à plusieurs associations et enfants malades. C’était une décision très difficile à prendre mais on regarde derrière nous avec de superbes souvenirs, merci à tous d’avoir été présents et de nous avoir soutenus dans ce projet fou. On compte sur vous pour partager les bons souvenirs que vous aviez à la Garden CLT. C’est sur ces derniers mots, remplis de nostalgie, que l’on se quitte ».