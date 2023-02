«Ils sont morts, ça m’a beaucoup marqué»: l’actrice Louise Bourgoin choquée par le drame qui a frappé le tournage de son dernier film

Depuis le 4 février dernier, l’actrice française Louise Bourgoin est à l’affiche du film « La Montagne ». Pour ce film centré sur l’histoire d’un ingénieur parisien qui change vie pour la montagne, les équipes du film avaient choisi les Alpes comme cadre du film. « Je n’étais jamais allée de ma vie aux sports d’hiver, je ne sais même pas skier », a-t-elle confié dans l’émission La Bande originale, diffusée sur France Inter. « J’ai eu des difficultés à respirer, j’étais très fatiguée pour monter trois marches, et puis surtout j’avais mal à la tête ».

Mais ce dont l’actrice se souviendra particulièrement, c’est le drame qui a frappé l’équipe en plein tournage. « On est monté avec l’équipe et deux autres personnes que l’on ne connaissait pas et quand on est redescendu le soir, elles n’y étaient pas », poursuit-elle. « Ils sont morts en montagne à la réouverture… Ça m’a beaucoup marquée ».