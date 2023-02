Abby est contrariée: elle trompe son mari, attrape une IST et est choquée par la réaction de son conjoint

Abby a déclaré au New York Post : « Hal était très contrarié et nous n’avons pas parlé pendant un jour et demi » puis évoque sa surprise, quant à la réaction de Hal, « Il n’a pas crié ni ne m’a insultée ».

Ce n’est pas le genre de réaction à laquelle on peut s’attendre dans ce type de situation. Abby a avoué avoir trompé son mari, rapporte Closer. Mais ce n’est pas tout. Cette femme infidèle a aussi attrapé une IST (infection sexuellement transmissible) et l’a avoué à sa moitié, Hal.

Abby s’est alors sentie confuse et coupable mais attendait autre chose. Elle espère désormais que sa relation redevienne « comme avant ». « Est-ce normal que je veuille qu’il me crie dessus et montre sa colère ? », a-t-elle expliqué. « Quand j’essaie de lui demander de se faire tester pour les IST, il se tait et évoque le passé », raconte Abby, étonné par la réaction de son mari. Il faudra sans doute du temps et de la patience pour ce couple.