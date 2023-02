Test – «Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard»: le monde d’Harry Potter comme on ne l’a jamais vu

L’histoire se passe dans les années 1890, bien avant les aventures d’Harry Potter (années 90) et même de Norbert Dragoneau avec ses animaux fantastiques (années 20). Le gobelin Ranrok prépare une rébellion avec les siens contre les sorciers et il cherche à maîtriser une forme de magie ancienne pour arriver à ses fins. Pendant ce temps, un nouvel élève rejoint Poudlard directement en 5e année et il découvre assez vite qu’il possède justement un lien avec cette magie ancienne, ce qui va inéluctablement le placer sur le chemin du vilain de l’histoire.

En lançant le jeu et avant de se plonger dans cet intrigant récit, plusieurs possibilités techniques s’offrent au joueur. Des paramètres d’accessibilité lui permettent de rendre son expérience la plus agréable possible : daltonisme, lecture du menu, touches pour gaucher, etc. Ce côté inclusif est un détail pour la plupart, mais il montre l’importance donnée au confort de chacun. Ensuite, il est également proposé de choisir entre la qualité des performances du jeu ou la qualité des graphismes. De nouveau un détail qui peut se révéler utile pour certains.

Une fois ce paramétrage rapide effectué, les grands fans de la saga Harry Potter seront ravis d’apprendre que leur compte Wizarding World peut être lié à sa partie. On est alors assigné à sa maison correspondante et même notre baguette est déterminée, à condition d’avoir fait les tests adéquats sur le site. Par contre, pas de patronus à l’horizon…

La dernière étape avant de commencer l’aventure est la création du personnage et les choix sont nombreux pour le personnaliser : forme du visage, yeux, couleur de peau, pilosité, voix, etc. À noter qu’une fois arrivé à Poudlard, il sera possible d’aller changer sa coupe de cheveux chez « Sorci’hair » à Pré-au-Lard.

Revelio !

Après une succession de cinématiques et une longue introduction au gameplay, nous voilà enfin lâchés dans l’immense château de Poudlard. Et il apparaîtra de plus en plus bluffant au fur et à mesure de sa découverte. Tout est magnifiquement modélisé, l’école vit avec ses nombreux élèves qui discutent, ses fantômes qui se baladent et ses tableaux ou armures de chevaliers qui réagissent également. Le game design est particulièrement soigné, car chaque recoin de Poudlard est reconnaissable avec une ambiance particulière. Peu importe donc où l’on s’y trouve, on remarque assez facilement dans quel coin on se trouve.

Puis, d’innombrables secrets et passages secrets composent le lieu, ajoutant une bonne dose de mystère à son séjour. Il faut s’attendre à abuser du sortilège Revelio pour tout découvrir. Et si on ajoute à tout cela les superbes musiques dans le thème de celles des films, ainsi que l’humour bien caractéristique de la saga, on se retrouve avec une ambiance parfaitement fidèle à l’univers Harry Potter.

Niveau gameplay, il faut patienter plusieurs heures de jeu avant de débloquer toutes les possibilités de base, tels que des sorts, des plantes, des potions ou le balai. Les combats sont assez flous au départ, mais on prend vite le rythme, malgré une caméra un peu capricieuse. Dès lors qu’on arrive à enchaîner sorts, parade, potion, plantes et attaques spéciales, les combats deviennent bien fluides et nerveux. Puis, toutes les possibilités d’attaque offrent une grande diversité dans la manière d’affronter les ennemis. Et oui, il est possible de lancer des sortilèges impardonnables, mais cela influe légèrement sur le scénario. Un sorcier averti en vaut deux !

Pas de quidditch…

Quant au balai, ou l’hippogriffe, la maniabilité est bonne, sauf quand on file à toute vitesse. Il existe des séances d’entraînement pour s’exercer et devenir un vrai champion. Par contre, il est regrettable de ne pas pouvoir incliner la caméra pour regarder en dessous de nous. Mais la plus grande déception concerne l’absence de quidditch, justifiée par « une blessure fâcheuse survenue l’année passée » qui oblige l’école à annuler le championnat. Objectivement, cela peut se comprendre par l’énorme travail supplémentaire que cela aurait demandé aux développeurs. Et vaut mieux certainement ne pas du tout avoir de quidditch qu’une version à moitié convaincante.

Au-delà de sa maniabilité, le balai est très pratique et tout autant satisfaisant lorsqu’il nécessite de rejoindre certains points de la carte en monde ouvert. Non seulement le château de Poudlard est grandiose, mais les décors des Highlands sont aussi magnifiques à survoler. Évidemment, la forêt interdite et Pré-au-Lard font également partie des lieux à visiter. La poudre de cheminette permet de se déplacer instantanément d’un point à l’autre, mais il est parfois plus agréable d’enfourcher son balai pour profiter de la vue, bien que les graphismes souffrent d’un manque de finition au niveau des textures. Le jeu reste beau, mais en deçà de ce qu’on est en droit d’attendre d’un jeu sur console nouvelle génération.

Un contenu très riche

Hogwarts Legacy est composé d’un contenu tellement riche qu’on ne s’ennuie jamais. Entre les nombreux défis, jeux, quêtes annexes, secrets, trésors, sans oublier la gestion des animaux fantastiques et la création de potions/plantes, les plus grands fans passeront certainement pas loin d’une centaine d’heures dans le monde magique.

Mais nul besoin d’être initié à l’histoire d’Harry Potter pour apprécier le titre, qui reste un excellent action-RPG en lui-même, même si le fan service abonde. C’est d’ailleurs dans ce sens qu’il est vraiment regrettable de ne pas avoir de mode en ligne ou même un simple multijoueur à deux. Un GTA V version Harry Potter serait le rêve ultime, mais ce sera peut-être pour une autre fois.