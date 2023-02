Un célèbre journaliste français dézingue une star du Paris Saint-Germain: «C’est un capitaine de pacotille» (vidéo)

Après la défaite du Paris Saint-Germain contre Monaco en Ligue 1, le capitaine des Parisiens Marquinhos avait donné quelques explications. Il avait ainsi déclaré « On a essayé d’aller vers l’avant, de presser (…). On n’est pas dans notre meilleur moment, il ne faut pas précipiter les choses, il faut garder la sécurité car on sait qu’on a de la qualité. On est des humains, dans le vestiaire on se parle. Il faut juste savoir que nous, on laisse nos familles à la maison. (…) C’est des moments difficiles qu’il faut traverser. Je pense qu’ensemble, on peut s’en sortir »

Mais ces déclarations ne passent pas. Pour Daniel Riolo, célèbre journaliste de RMC, le joueur brésilien n’est tout simplement pas à la hauteur du brassard de capitaine. « L’histoire du ’on laisse nos familles à la maison’, je pense que ça ne peut pas être digéré par les supporters. C’est inadmissible », commence-t-il en plateau.