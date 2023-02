Emilie Dupuis de RTL nous annonce une heureuse nouvelle en exclusivité

À la veille de la Saint-Valentin, c’est sans doute la plus heureuse des nouvelles que nous confirme Émilie Dupuis : elle va se marier. L’animatrice de RTL nous confiait dans le « Ciné-Télé-Revue » de jeudi dernier son envie de convoler pour ses 10 ans d’amour avec Jeremy Velkeneers, son compagnon et papa de ses deux enfants, Jude et Jane. « La plus belle preuve d’amour, ça reste d’avoir des enfants », nous avait-elle expliqué. « Mais le mariage, c’est l’occasion de célébrer notre amour avec nos amis et nos proches. »

de videos

Emilie espérait donc pouvoir célébrer ses noces cette année. Et ce sera bien le cas, puisque Jeremy va lui passer la bague au doigt à la mi-septembre. « Ça aura lieu dans le sud de la France », nous révèle-t-elle. « Ce sera en petit comité, avec la famille et les amis proches. » On peut se demander pourquoi l’union ne sera pas célébrée dans notre pays. Mais la présentatrice de la météo de RTL a une bonne raison : « On ne voulait pas se marier en Belgique, à cause de la météo qui est trop incertaine. Quand on va dans le sud de la France, même si on n’a jamais la garantie à 100 % d’avoir du beau temps, les probabilités qu’il pleuve sont nettement plus faibles, surtout à la mi-septembre. On a fait appel à une wedding planneuse. Au début j’imaginais ça en Espagne et puis on a eu un coup de cœur pour un endroit en France qui nous a séduits Jeremy et moi. » On souhaite donc tous nos vœux de bonheur à nos deux tourtereaux.