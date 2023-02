Quel succès pour Miss Belgique 2023: le sacre d’Emilie Vansteenkiste a été vu plus de 700.000 fois sur notre site!

En 2022, vous étiez plus de 500.000 à avoir suivi l’élection de Chayenne Van Aarle. Nous avons donc remis le couvert en 2023. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que notre couverture de Miss Belgique vous plaît ! Au total, l’ensemble de nos productions (vidéos, articles, photos, live…) a été visionné plus de 700.000 fois !

de videos

La retransmission du show, samedi soir, a réuni plus de 86.000 internautes différents en LIVE. Un score très haut… puisque la diffusion n’a débuté qu’à 21h40 (assez tard, donc). Prévue à 20h30, elle a été retardée d’1h10 en raison de la menace terroriste qui planait sur l’événement. 86.000 personnes qui suivent, en direct, un programme sur un site internet entre 21h40 et 00h, c’est énorme. En télévision, rares sont les programmes qui dépassent un tel score à cette heure-là.