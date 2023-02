«Des propositions cosmétiques qui donnent l’impression que l’on fait quelque chose»: la N-VA réagit aux propositions de réforme des pensions de Karine Lalieux

La proposition d’imposer des amendes aux entreprises qui emploient trop peu de personnes de plus de 60 ans est, entre autres, une épine dans le pied du député Wim Van der Donckt.

La ministre des Pensions Karine Lalieux présente ses propositions pour la réforme des retraites-bis dans les journaux de la Maison des médias, lundi. Elle accepte la proposition du Premier ministre Alexander De Croo de lier la retraite anticipée à un nombre minimum de jours travaillés, mais l’assortit de conditions. Par exemple, elle veut taxer plus lourdement le deuxième pilier de la pension, mais seulement pour les « 3 à 4 % des revenus les plus élevés », et veut remplacer la péréquation des pensions des fonctionnaires – qui les fait augmenter en même temps que les salaires des fonctionnaires – par une augmentation potentielle ne dépassant pas un demi pour cent. En outre, elle propose toujours, entre autres, d’infliger des amendes aux entreprises qui n’emploient pas suffisamment de personnes âgées de plus de 60 ans.