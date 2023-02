hub.brussels renforce sa présence de terrain

La décentralisation de ses services d’information et d’orientation (notamment via son numéro d’appel 1819) va se poursuivre en 2023. hub.brussels travaillera main dans la main avec les GEL et les partenaires locaux pour faire en sorte que chaque commerce et entreprise puisse être informé sur les outils et opportunités disponibles à Bruxelles.

Les crises sanitaire et énergétique se succèdent mais le dynamisme entrepreneurial ne faiblit pas à Bruxelles. Dans l’objectif de toucher un public plus large et de soutenir les entreprises impactées par les crises, hub.brussels renforcera sa présence aux quatre coins de Bruxelles.

« Le nombre d’accompagnements et de participants à nos actions ne cesse d’augmenter, mais en tant que service public, et face aux multiples crises que doivent traverser les entreprises, il faut que nous arrivions à toucher encore plus de monde, y compris parmi les publics plus précarisés », explique Isabelle Grippa, CEO de hub.brussels.

Accompagner la transition économique

En 2023, hub.brussels entend accompagner un maximum d’entreprises vers des business modèles qui impactent positivement Bruxelles au niveau social et environnemental, afin que l’activité économique soit au service du bien-être des habitants de la Région et non l’inverse.

« Plus que jamais, hub.brussels est au cœur de la mise en œuvre de la Shifting Economy portée par le gouvernement bruxellois. L’objectif majeur de 2023 est de formaliser une offre d’accompagnement pour permettre à chaque entrepreneur bruxellois de se mettre sur le chemin de la transition et de répondre ainsi aux défis écologiques, économiques et sociaux actuels, en respectant à la fois la nature et l’humain. Différents dispositifs seront développés en ce sens, parmi lesquels un nouvel outil de mesure de la transition économique qui sera, à terme, appliqué à l’ensemble des entreprises accompagnées », ajoute Barbara Trachte (Ecolo), secrétaire d’État à la Transition économique.

Un nouveau plan de soutien aux artisans bruxellois est aussi sur les rails, en vue d’accompagner ce secteur économique essentiel en matière de transition, créateur d’emplois non-délocalisables.

Hub.brussels renforcera l’information à destination des primo-arrivants, et notamment des réfugiés ukrainiens, désireux de se lancer dans l’entrepreneuriat à Bruxelles.

Au-delà des frontières, un programme de soutien permettra aux néo-exportateurs de tester leurs business à chaque étape de leur développement, avec pour objectif, en fin de parcours, la participation à un salon international. Dans ce cadre, un travail de sensibilisation auprès des femmes sera également entrepris afin d’encourager les entrepreneuses à se développer à l’international.

Vendre et faire rayonner Bruxelles

hub.brussels soutient l’attractivité de Bruxelles de deux manières : en attirant de nouveaux investisseurs impactant positivement le développement de la Région, et en soutenant l’exportation de son savoir-faire dans les domaines de l’innovation économique, sociale et environnementale.

« Nous avons des atouts énormes à Bruxelles mais n’osons souvent pas les mettre en avant. Nous sommes par exemple leader au niveau mondial en matière d’urbanisme durable, nous sommes un hub pour les start-up technologiques, avec une super scène créative et une super cuisine, et nous figurons parmi les villes ayant la meilleure qualité de vie au monde. Nous lançons cette année une stratégie cohérente de city-marketing pour positionner Bruxelles à l’international comme la ville dynamique, créative et internationale qu’elle est réellement ! », déclarePascal Smet (one.brussels), secrétaire d’État bruxellois aux Relations internationales et au Commerce extérieur.

108 actions internationales sont prévues, dont au moins un tiers avec une composante durable. Plus de la moitié s’axera d’ailleurs sur l’Europe, le premier marché d’exportation. Les technologies digitales (13 % des actions) et les services (8 %) sont les secteurs les plus représentés, suivis des industries créatives et culturelles, life sciences , construction et food & beverage .

11 actions spécifiques cibleront le marché britannique pour améliorer la compétitivité des entreprises bruxelloises dans la foulée du Brexit. 3 pop-up stores thématiques s’installeront notamment à Londres pour promouvoir les créations et l’artisanat bruxellois.

Pour booster la visibilité de la capitale et de ses entreprises en 2023, hub.brussels misera également sur l’ouverture des Brussels Houses, à Milan tout récemment et à Barcelone cet automne, véritables vitrines du savoir-faire bruxellois.