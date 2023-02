Dans les coulisses du Sporting de Charleroi: Van Cleemput de retour dans le onze 342 jours plus tard, Bessilé en tribunes

Bayo : auteur du premier but des Carolos, l’attaquant ivoirien prêté par Watford a été élu homme du match contre Seraing. C’est son premier but pour les Carolos depuis 273 jours.

Retours : Knezevic et Van Cleemput ont fêté leur retour dans le onze carolo. Pour l’ancien Malinois, c’était la première titularisation depuis le 6 mars 2022 et un partage face au Standard (0-0).

Lire aussi De nombreux motifs de satisfaction au Sporting de Charleroi après le succès contre Seraing

Choix : alors que Patron et Boukamir sont restés sur le banc toute la rencontre, Delavallée et Tchatchoua ont sauté de la sélection et n’étaient pas sur la feuille de match. Ce dernier accompagnait Bessilé, présent pour l’occasion, en tribunes.