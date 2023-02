Le chantier du Pont des Trous et de ses abords est en cours de finalisation à Tournai

Lire aussi Voici les travaux qui vont impacter Tournai et ses villages cette semaine

« En rive droite, le talus rachetant la dénivellation entre le quai Saharov et le quai des Vicinaux reçoit actuellement ses plantations », détaille ScaldisTournai. Un lierre rampant et quelques arbustes vont y trouver leur place. « Même traitement pour les talus séparant le quai des Vicinaux et les gradins longeant l’Escaut, en aval du Pont des Trous. Les ouvriers dégagent les espaces au pied de la tour et de la grue-tour, et vont prochainement y préparer le même type d’aménagements ».