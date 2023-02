L’ULB ouvre ses portes aux rhétos

Deux volets d’activités rythmeront cet après-midi : une lecture spectacle et de nombreux ateliers originaux. Le spectacle, intitulé « Le vif du sujet » et interprété par la comédienne Laurence D’Amélio, retrace le parcours d’une femme qui réinvente sa vie après avoir combattu un cancer du sein. Les ateliers, aborderont le thème de la résilience à travers le prisme de la santé, des sciences humaines ou encore des sciences exactes.

Les futurs étudiants pourront ainsi appréhender une matière et se faire une idée plus concrète d’un cours universitaire (ambiance d’un auditoire, prise de notes, formats de cours…). Cette expérience particulière leur permettra également de vérifier si les études qu’ils comptent entreprendre correspondent à l’idée qu’ils s’en font. Une liste des cours accessibles, classés par jour ou par faculté, est disponible sur le site de l’ULB.

Enfin, cette semaine de cours ouverts permettra aux étudiants présents de participer à des ateliers d’aide au choix d’études, à la transition entre enseignements secondaire et supérieur et à la méthodologie universitaire. Ce sera aussi l’occasion de discuter en direct avec des étudiantes et étudiants de toutes les facultés, de poser toutes leurs questions sur les études et la vie étudiante, d’exprimer leurs doutes et interrogations à des conseillers en orientation.