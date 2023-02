Simon et Jeanine sont mariés depuis 73 ans, à Châtelet, et donnent leur recette: «Pour tenir si longtemps, il faut beaucoup d’amour, du respect et un peu de patience»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À l’occasion de la Saint-Valentin, La Nouvelle Gazette est partie à la recherche des plus belles histoires d’amour du Pays Noir.

À Châtelet, dans la maison de repos Pierre Paulus, Simon et Jeanine écoulent des jours heureux. En janvier, ils ont fêté leurs 73 ans de mariage, 3 ans de plus que les noces de platine ! Ils reviennent sur leurs débuts et leur première rencontre, dans un dancing de Charleroi…