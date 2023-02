Alix et Jorge, de Landelies, sont tombés amoureux il y a tout pile 20 ans, au Mexique: «J’ai marché des kilomètres pour la croiser dans un concert, on ne s’est plus quitté depuis ce jour»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En cette belle période de Saint-Valentin, La Nouvelle Gazette est partie à la recherche des plus belles histoires d’amour du Pays Noir. C’est Alix, 39 ans, et son compagnon Jorge, 38 ans, qui nous racontent leur histoire, qui a débuté il y a un peu plus de 20 ans, au Mexique.

« Tout a commencé en 2003, J’entamais une année avec le Rotary à Mazatlán, sur la côte Ouest du Mexique, près de Sinaloa », explique Alix, qui avait 19 ans à l’époque. C’est un soir, dans un bar au bord de la plage, qu’Alix a rencontré Jorge pour la première fois…