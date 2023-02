Deux dealers interpellés à Marchienne-au-Pont à bord d’un véhicule: plusieurs dizaines de boulettes de cocaïne et d’héroïne découvertes lors de la fouille, ainsi que plusieurs centaines d’euros en cash

Plusieurs individus ont ainsi été interpellés dans le quartier du Beffroi à la ville haute et à proximité de Rive Gauche. Ces personnes, sur lesquelles de la cocaïne et du cannabis ont été retrouvés, ont fait l’objet d’une arrestation judiciaire.

Ceci, dans le cadre de notre Plan Zonal de Sécurité 2020-2025 et plus particulièrement son plan d’action de « lutte contre les stupéfiants ». Cette opération a mobilisé 18 policiers du PSO (Peloton Sécurisation Ordre public) et visait particulièrement certains lieux ayant fait l’objet d’une surveillance spécifique sur base des informations policières disponibles.

Cette nouvelle opération aura permis le contrôle de 3 véhicules et de 12 personnes dont 2 personnes en séjour illégal sur le territoire et pour lesquels l’Office des Etrangers a été avisé, la saisie de 9,15 gr de drogue « dure » (héroïne et cocaïne), la saisie de 28,28 gr de drogue « douce » (résine de cannabis), la rédaction de 8 PV judiciaires, l’arrestation administrative de 6 personnes et enfin l’arrestation judiciaire de 4 personnes dont 2 ont fait l’objet d’un mandat d’arrêt.