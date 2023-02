Master en médecine refusé à l’UMons: l’université démonte point par point l’argumentation de la ministre

Master en médecine refusé à l’UMons: la ministre passée au grill par les députés de Mons-Borinage En décembre dernier, l’UMons se montrait optimiste : ses demandes pour pouvoir enfin proposer un master en médecine semblaient en bonne voie. Coup de tonnerre : la ministre vient de refuser la demande de l’université montoise.

Les députés de Mons-Borinage ont interrogé la ministre sur sa décision. - D.R./Belga

Par Aurélie Urbain Journaliste La Province

L’UMons avait en fait deux demandes : pouvoir proposer un master en droit et un autre en médecine. Pour que les étudiants puissent suivre une scolarité universitaire complète (5 ans hors spécialisation) à Mons, sans devoir partir sur Bruxelles ou Louvain-la-Neuve. La bonne nouvelle, c’est que le master en droit est accepté. Selon nos confrères de La Libre, sur les 57 demandes de création de nouveaux programmes d’études, la ministre en a accepté 55. Pas de chance pour l’UMons et son master en médecine qui était très attendu…

Lire aussi L’UMons veut proposer des études complètes en Médecine et en Droit pour 2024-2025: une nouvelle étape vient d’être franchie

« Ma décision n’est pas contre Mons et Namur puisque d’autres demandes venant de ces universités sont acceptées », a-t-elle précisé à nos confrères, avant d’invoquer le problème des numéros Inami et la bonne gestion de l’argent public.

« Je suis sidéré »

Ce mercredi après-midi, la ministre Glatigny (MR) est passée au grill en séance plénière du parlement de la fédération Wallonie-Bruxelles.

« Je suis sidéré, depuis quand le gouvernement décide seul qui a le droit à une habilitation ou pas ? », s’est interrogé le député Manu Disabato (Ecolo).

Manu Disabato (Ecolo) s’est insurgé. - D.R.

« Vous allez à l’encontre de la décision positive de l’ARES (Académie de recherche et d’enseignement supérieur). L’UMons répond à tous les critères. Il faut arrêter de se focaliser sur la distance entre l’UMons et Bruxelles », s’insurge pour sa part Joëlle Kapompole (PS).

Joëlle Kapompole (PS) ne comprend pas la décision de la ministre. - D.R.

Et John Beugnies (PTB), d’ajouter : « Cette décision montre à quel point vous êtes déconnectée de ce qu’il se passe dans les hôpitaux et dans les milieux populaires. C’est comme si vous considériez cela comme un caprice que des jeunes de Mons veulent devenir médecins. À Mons-Borinage, des dizaines de jeunes renoncent à ces études car il faut aller koter à Bruxelles et Louvain-la-Neuve et qu’ils n’en ont pas les moyens financiers. Ce que vous faites aujourd’hui, c’est briser leurs rêves ».

John Beugnies (PTB) a interpellé la ministre libérale. - D.R.

La ministre se défend

La ministre Valérie Glatigny a tenté d’argumenter : « L’ARES nous a remis un avis concernant 57 habilitations dont la très grande majorité sont hautement nécessaires : bachelier en jeux vidéo ou gestion de crise, master en droit à l’UMons… Car nous allons bien sûr l’accepter vu que ce ne sont pas des études contingentées ».

Le master en médecine demandé par l’UMons est par contre refusé. « La demande de master en médecine a été particulièrement débattue à la Chambre des universités : il y a eu 5 votes pour, 2 contre et 2 abstentions. Suite à ce vote, l’université a envoyé un communiqué disant que c’était en bonne voie. À partir de là, j’ai reçu une foule de questions d’externes et de gens de l’université. Des inquiétudes me sont remontées de manière informelle donc j’ai regardé les critères qui devaient prévaloir pour le refinancement de l’enseignement supérieur. L’augmentation du nombre de diplômés est un critère, or ces études sont toujours contingentées ! Nous n’allons pas augmenter le nombre de diplômés, cela concerne environ 70 étudiants en Hainaut ».

La ministre Valérie Glatigny (MR) a exposé ses arguments. - D.R.

La ministre poursuit : « On sait bien que derrière, la demande c’est d’avoir un hôpital universitaire. Or, cela coûte 3 à 4 millions par an et nous avons un déficit qui se creuse. Ma vision est celle d’une équité entre étudiants et pas d’une septantaine d’étudiants surfinancés et surencadrés par rapport aux autres ».

Mons n’est pas la seule université à se voir refuser un master. La spécialisation en médecine générale est refusée à l’université de Namur. « Il n’y a aucune volonté de cibler Mons ou Namur, mon raisonnement est basé sur des données empiriques », a conclu la ministre.

L’UMons tombe des nues

Pour l’UMons, la déception est grande ! L’université balaie les arguments du plafonnement INAMI et de l’hôpital universitaire avancés par Valérie Glatigny. « Nous répondons à tous les critères d’analyse que doivent remplir les demandes d’habilitation fixés par l’ARES ! Toutes ! Nous évitons les concurrences territoriales ; nous avons opté pour la codiplômation avec notre partenaire l’ULB et notre démarche répond à des besoins socio-économiques objectivement démontrés, en particulier, de santé publique. Contrairement à ce que prétend la ministre, l’obtention du master en médecine ne coûtera pas plus d’argent aux finances publiques ! »

Mauvaise nouvelle pour l’UMons... - Belga

Et de rappeler « la pénurie manifeste de médecins généralistes qui frappe notre province et dont les statistiques de l’Observatoire de la santé témoignent ».

L’université s’étonne que la ministre exprime son point de vue personnel avant même le positionnement du gouvernement et du parlement. « C’est un coup de poignard dans le dos des Hainuyers. C’est d’autant plus étonnant alors que le président du MR, Georges-Louis Bouchez, est membre du conseil d’administration de l’UMons ».

Le collège communal de la Ville de Mons a aussi souhaité réagir. « Le Hainaut est la province la plus peuplée de Wallonie et ne dispose à ce jour d’aucune offre de master de médecine. Elle connaît une pénurie de médecins plus marquée qu’ailleurs, tandis que la proposition de jeunes ayant accès aux études universitaires y est plus faible qu’ailleurs », précise le collège. « À ce titre, il était donc totalement fondé que l’UMons formule une telle demande d’habilitation. Nous demandons donc au gouvernement de reprendre le dossier en main car il n’appartient pas à une ministre, qui n’a aucune délégation en la matière, d’adopter une telle position sans l’assentiment du gouvernement. »