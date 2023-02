Vanessa a utilisé la carte bancaire d’un senior pour retirer 15.000 euros à Châtelet: elle a retrouvé du boulot… dans une maison de retraite!

La prévenue n’a fait opposition qu’au pénal, pas au civil. Elle reconnaît donc le vol et la dette qu’elle a désormais vis-à-vis de la victime. L’opposition ne vise dès lors qu’à éviter la peine de prison. La défense a d’ailleurs plaidé une suspension simple du prononcé ou une peine de travail, deux sanctions qui ne figurent pas au casier judiciaire… « Vanessa a perdu son boulot à l’époque, mais elle a rebondi, repris des études et elle travaille désormais dans une maison de retraite. Elle a même commencé à rembourser ».

Cette information inquiète plutôt le parquet : « Elle a déjà 5 condamnations à son casier judiciaire Et on a ouvert deux dossiers pour escroquerie à sa charge en 2019 et 2020, qui ont été classés sans suite faute d’éléments. Cela me tracasse qu’elle travaille de nouveau avec des personnes âgées. À l’époque des premiers faits, lorsque sa victime s’était étonnée des retraits sur son compte, elle avait rédigé un courrier, en se faisant passer pour un des conseillers financiers de la banque, pour la rassurer sur l’état de ses comptes… » Bref, le substitut Camille Garcez a requis la confirmation de la peine de prison qui avait été prononcée par défaut.