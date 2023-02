Alerte à l’arnaque téléphonique à Aubange : plusieurs victimes déjà à déplorer

La Zone de Police Sud-Luxembourg a publié ceci sur ses réseaux sociaux : « Nous avons été avertis par la commune d’Aubange que plusieurs personnes âgées recevaient des appels provenant du numéro français 0033978828132 depuis ce lundi.

L’interlocuteur se dit être mandaté par la commune d’Aubange en qualité d’assistant social et pose diverses questions : votre adresse, si vous vivez seul ou non, si vous prenez des médicaments, etc.