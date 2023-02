Les Decathlon de la province de Liège et la Haute école HELMo s’associent et élaborent des créations de mode à partir d’articles défectueux ou irréparables

La Haute École Libre Mosane et les magasins Decathlon de la province de Liège s’associent et proposent aux étudiants de l’école un projet 0 déchet : transformer des articles défectueux en de tout nouveaux articles de mode. Certaines des meilleures créations réalisées par les étudiants de HELMo seront présentées du mercredi 15 février au mardi 28 février dans les magasins Decathlon d’Alleur, de Belle-Île, de Hannut et de Verviers. Les clients pourront même voter pour leurs créations favorites sur les réseaux sociaux de l’enseigne sportive.

Un projet upcycling pour les étudiants de HELMo En début d’année scolaire, la Haute École Libre Mosane et Decathlon se rencontraient et décidaient de s’unir pour créer un projet upcycling (récupérer des matériaux ou des produits dont on n’a plus l’usage afin de les transformer). « Nous avons proposé un vrai projet de recherche à nos étudiants de 2e année en section mode. Il leur fallait trouver des matériaux, des déchets, des articles destinés à être détruits et les transformer en quelque chose de neuf », raconte Sylvia Verschelden, enseignante à HELMo. « L’idée de travailler avec Decathlon dans le cadre de son projet destiné à accroître sa démarche écoresponsable seconde vie nous a tout de suite attirés. Après quelques rencontres, le projet était finalisé : avec un kimono, une chasuble, une tente et un sac de couchage, tous défectueux, nos étudiants avaient pour mission de créer un nouveau vêtement inspiré par le monde du sport. »

Il y a quelques semaines, les étudiants présentaient leurs différentes créations devant un jury composé de membres de l’établissement scolaire et de la marque de matériel sportif. Les dix articles jugés les plus intéressants remportaient le droit d’être exposés dans les quatre magasins Decathlon d’Alleur, de Belle-Île, de Hannut et de Verviers. Marine Nyssen, responsable communication des magasins liégeois, détaille : « du mercredi 15 au mardi 28 février, nos clients vont pouvoir retrouver deux ou trois créations dans chacun de nos quatre magasins Decathlon de la province de Liège. Ils pourront voter pour leurs nouveaux produits préférés sur nos réseaux sociaux et le grand gagnant recevra un bon valable pour de la location de produits sportifs de notre enseigne. »

Un engagement durable Decathlon et HELMo veulent aujourd’hui être des acteurs de la lutte contre le changement climatique. « C’est dans une quête de durabilité qu’en janvier 2021, Decathlon a lancé son projet seconde vie », détaille Marine Nyssen. « Celui-ci permet la vente de produits de seconde main, provenant soit des retours e-commerce, soit du rachat de matériel sportif auprès des clients ou de partenaires externes. Le Second Life est un projet circulaire, les déchets sont recyclés, upcyclés ou réintégrés dans des filières sociales. »