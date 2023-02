La circulation des trains sera interrompue entre la gare de Luttre et Nivelles du 17 au 27 février: voici pourquoi

Durant cette période, les voyageurs possédant un abonnement standard au départ des gares de Charleroi-Central, Roux, Courcelles-Motte, Luttre et Obaix-Buzet pourront accéder gratuitement aux parkings des gares de Nivelles, Braine-l’Alleud et Braine-le-Comte. Ils doivent pour cela compléter un formulaire. Quant à leur abonnement de train, il reste valable pour les trajets adaptés.

Cette interruption de la circulation ferroviaire sur la ligne 124 s’inscrit dans le cadre de la rénovation entamée voici un mois en gare de Luttre. Elle sera effective durant les congés scolaires pour limiter l’impact sur les usagers. Tous les trains seront remplacés par des navettes de bus en semaine et le week-end. Les arrêts de bus sont indiqués sur l’application et le site web de la SNCB : ils se situent à proximité immédiate des gares. Pour accéder au bus, il vous suffit de présenter votre titre de transport SNCB.

Pour rappel, il s’agit d’une rénovation lourde sur un tronçon de 2 kilomètres aux abords de la gare de Luttre. Elle représente un investissement de 33 millions d’euros et il est prévu qu’elle se déroule sur 4 ans. Toute l’infrastructure ferroviaire – qui affiche plus de 40 ans au compteur – sera renouvelée. Pêle-mêle, il est prévu de poser 26 nouveaux aiguillages, de renouveler les rails, le ballast et les traverses, de remplacer des caténaires et de moderniser la signalisation, de réaliser une nouvelle chape d’étanchéité du couloir sous voie et, enfin, de rénover les quais.