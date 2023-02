«Cela n’a aucun sens»: La FEB se montre critique sur les propositions de réforme des pensions de Karine Lalieux

En particulier la possibilité d’une sanction des entreprises qui n’emploieraient pas assez de travailleurs âgés.

« Cela n’a aucun sens de faire des prépensions, des crédits-temps de fin de carrière… quasiment un droit mais, de l’autre côté, de sanctionner les entreprises si elles emploient trop peu de gens », a déclaré lundi l’administrateur-délégué de la fédération patronale, Pieter Timmermans, sur les ondes de Radio 1. « On engagera un travailleur de plus de 60 ans qui, quelques mois plus tard, recourra à un système de retraite anticipée, et on sera sanctionné ».