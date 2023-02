«Pierre, il va t’arriver une merde»: quand Pierre Palmade évoquait son addiction à la drogue, jurant «ne plus jamais en prendre de sa vie» (vidéo) En 2019, l’humoriste se confiait sur ses addictions face à son ami Laurent Ruquier. France 2

Par Xavier Verheyden

Ce vendredi soir, on apprenait le terrible accident de voiture causé par Pierre Palmade. L’humoriste, sous emprise de cocaïne et qui faisait la fête depuis 24 heures selon Le Parisien, s’est déporté, avant de s’encastrer dans une voiture qui arrivait dans le sens inverse. À son bord, un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Tous ont été grièvement blessés, la femme a perdu son bébé.

Si Pierre Palmade n’est plus en danger, la police est à la recherche de deux hommes qui accompagnaient le comédien, des escorts boys selon Le Parisien, qui auraient pris la fuite après l’accident.

Que Pierre Palmade soit sous l’effet de la cocaïne, ça n’a pas choqué grand monde. L’ami de Muriel Robin s’est confié à plusieurs reprises sur ses addictions. C’était notamment le cas en mai 2019, sur le plateau de « On est en direct », avec Laurent Ruquier sur France 2. Venu présenter son livre de l’époque, « Dites à mon père que je suis célèbre », Pierre Palmade a d’emblée abordé la drogue. « Je ne prendrai plus jamais de drogue de ma vie, je le pense profondément, et j’y crois », écrivait-il, avant de le répéter, face à Laurent Ruquier.

« Je suis alcoolique et cocaïnomane, et dépendant à la cocaïne », poursuit-il. « Je le dis parce que je sais que c’est illégal, je ne me sens pas au-dessus des lois. Je me donne le droit d’en parler. À 20 ans, je pensais que c’était un divertissement. À 30 ans, je savais que c’était un poison. À 40 ans, j’étais sûr que j’étais cocaïnomane, et ça fait 10 ans que j’essaye d’arrêter. Chaque fois, je me dis que c’est la dernière fois. »

Pierre Palmade, 54 ans, revient sur les accusations de viol dont il a fait l’objet, en 2019. « Je rencontre un garçon, qui pour se venger d’une soirée qui s’est mal passée, a voulu faire croire que je l’avais drogué et violé, ce qui est évidemment faux. Ça aurait dû m’arriver bien avant. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Tout le monde me dit, Pierre, il va t’arriver une merde, tu ramènes des inconnus, tu es imprudent… »

