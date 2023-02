«Qu’il attende d’avoir terminé sa carrière pour boire des bières»: Brian Riemer recadre Benito Raman après son but contre Saint-Trond

De retour sur la pelouse ce dimanche, Benito Raman s’est idéalement illustré en ouvrant la marque pour Anderlecht face à Saint-Trond. Critiqué le week-end dernier en raison des images de lui dans les tribunes à Ostende, alors qu’il était suspendu, en train de supporter ses coéquipiers en buvant une bière, Raman a répondu à sa manière en faisant semblant d’ouvrir une canette de bière lors de la célébration de son but.

Des images auxquelles a réagi Brian Riemer, le coach des Mauves, après la rencontre. « C’est pour ça qu’on l’aime et le déteste », a-t-il déclaré dans des propos relayés par le Nieuwsblad. « Des bières, je préfère qu’il attende d’avoir terminé sa carrière pour en boire. J’ai bien parlé avec lui. Heureusement, on est entièrement d’accord de la façon dont on se comporte en tant que footballeur professionnel. »